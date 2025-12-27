Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Hobi olarak başladığı ata tohumuyla lahana yetiştiriciliği gelir kapısı oldu

        Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesindeki 65 yaşındaki Bilal Tozluklu, emekli olduktan sonra hobi amaçlı başladığı ata tohumuyla lahana yetiştiriciliği sayesinde ek gelir elde ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:27 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:27
        Hobi olarak başladığı ata tohumuyla lahana yetiştiriciliği gelir kapısı oldu
        Tozluklu, 15 yıl önce vergi dairesinden emekli olmasının ardından boş vakitlerini değerlendirmek için dedesinden kalan 6 dekar arazide tarımla ilgilenmeye başladı.

        Ata tohumuyla lahana ekimi yaptığı arazide hasada kadar tüm süreçlerle tek başına ilgilenen Tozluklu, ürününden de iyi verim aldı.

        Yetiştirdiği lahanalara talep olmasıyla ticaretine de başlayan Tozluklu, ürünlerini Osmaniye'nin yanı sıra Gaziantep'te satarak ek gelir elde ediyor.

        - "Atamızdan, dedemizden kalan bir tohum"

        Bilal Tozluklu, AA muhabirine, emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı lahana üretiminin artık hayatının bir parçası haline geldiğini söyledi.

        Hasanbeyli lahanasının eski dönemlerde meşhur olduğunu ve bu ürünü tekrar tanıtmak istediğini anlatan Tozluklu, şöyle konuştu:

        "Lahanayı nisan ayında ekimine başlıyoruz. Bu ürüne 8 ay emek veriyoruz. Adeta çocuk bakar gibi bakıyoruz. Başka yerlerde de lahana yetişiyor ama hiçbiri bizim lahanamızın aromasını, tadını vermez. Atamızdan, dedemizden kalan bir tohum bu, yıllardan beri aynı şekilde ekmeye devam ediyoruz."

        Tozluklu, ata tohumu kullanarak ektiği lahanadan yılda ortalama 700 adet ürün elde ettiğini belirtti.

        Hobi olarak başladığı işte kazanç da elde ettiğini ifade eden Tozluklu, ömrü yettiği sürece ata tohumuyla lahana yetiştirmeye devam edeceğini kaydetti.

