        Osmaniye Haberleri

        Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhur İttifakı'nın şu anda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek tek seçenek olduğunu belirterek, "Başarısız olduğumuzda, yapmadığımızda yerimize bu işi yapabilecek bir siyasi muhalefet maalesef görmüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:51
        Tekin, Osmaniye'deki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa ve yöneticilerle bir araya geldi.

        Görüşmenin ardından partililere hitap eden Tekin, AK Parti'nin toplumu sürekli dinleyen bir siyaset anlayışını Türkiye'de egemen kıldığını söyledi.

        Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ülkeyi, coğrafyayı ve milleti bir arada tutacağını ifade ederek, "Bu ülkenin sahip olduğu bütün değerleri içselleştirmiş bir kuşak yetiştirmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkesine, milletine, vatanına bağlı bir kuşak yetiştirmek için kurgulanan bir programı, müfredatı hayata geçirdik." diye konuştu.

        Sahayla bağını sürekli canlı tutan bir siyaset anlayışını devam ettirdiklerini dile getiren Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her Bakanlar Kurulu'nda tüm bakanlıkların deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarını dinlediğini vurguladı.

        Tekin, Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerin yaralarının sarılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Eğitim öğretim altyapısı, derslik, okul, öğretmen sayısı itibarıyla 6 Şubat'ta sahip olduğumuz derslik sayısından 11 ilin hepsinde minimum yüzde 15 civarında daha fazla dersliğe sahibiz. Bu, acılarımızın giderilmesine katkı sağlar mı? Kuşkusuz bütün acılarımızı gidermez ama en azından bir nebze de olsa bu acıların, yaraların sarılması konusunda katkı sağlar diye düşünüyoruz."

        - "Hep beraber güzel şeyler yapacağız"

        Muhalefete eleştiri getiren Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

        "Şu an Türkiye'deki genel siyasi tabloyu izlediğimizde şunun farkındayız. Cumhur İttifakı, Türkiye'de şu anda Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek tek seçenek. Başarısız olduğumuzda, yapmadığımızda yerimize bu işi yapabilecek bir siyasi muhalefet maalesef görmüyoruz. 'Asrın hırsızlığı' diye bildiğimiz, konuştuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere diğer belediyelerde yaşananlar... Vatandaşa hizmet yerine başka tür şeylere öncelik veren bir siyasi muhalefet ve maalesef bu tabloda öyle bir şey var ki... Keşke, bizi hizmete zorlayan, daha fazla hizmet yapmamız için arkamızda nefesini hissettiğimiz bir muhalif hizmet partisi olsaydı. Maalesef öyle bir tablo da yok. Bu da bizim sorumluluğumuzu iki kat artırıyor. Daha yoğun ve fazla çalışmamız lazım çünkü biz yapmazsak yapacak başka alternatif yok. Bu bizim sorumluluklarımızı daha da büyütüyor. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız."

        Tekin, AK Parti kadar birbirine kenetlenmiş bir siyasi parti olmadığını vurgulayarak, "Geçmişimizde Cumhur İttifakı gibi koalisyon mantığını içselleştirmiş başka bir birliktelik yok. Bu da bizim için önemli bir avantaj. Bu kardeşlik iklimini, milletle hemhal olma bilincini büyüttüğümüz, devam ettirdiğimiz sürece topluma ve millete hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının ardından Bakan Tekin, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve Alevi Kültür Dernekleri Osmaniye Cem Evi'ne ziyarette bulundu.

        Ziyaretlerde, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy ve AK Parti İl Başkanı Binboğa da yer aldı.

