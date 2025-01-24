Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraladı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 21:33 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraladı
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Dumanlı Yaylası orman gözetleme kulesi yakınlarında, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

        Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kurtarma çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri helikopter de destek verdi.

        Sağlık ekipleri, araçta bulunan Mustafa Tuna'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan Ali K. ve Salih S. ise ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Konya'da bina çöktü! 2 yaralı
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Avrupa ve ABD'de itfaiye teşkilatının yapısı nasıl?
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        Milan'dan Pavlovic açıklaması!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Kadirli'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
        Kadirli'de itfaiye personeline eğitimi verildi
        Kadirli'de itfaiye personeline eğitimi verildi
        Osmaniye'de çıkan yangında çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurta...
        Osmaniye'de çıkan yangında çatıda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurta...
        Osmaniye'de TIR'ın dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı
        Osmaniye'de TIR'ın dorsesinde 39 kaçak göçmen yakalandı
        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye'de tır dorsesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarını ince...
        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, rezerv alanlardaki inşaat çalışmalarını ince...