Osmaniye'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraladı

Kazada yaralanan Ali K. ve Salih S. ise ekiplerin çalışması sonucu uçurumdan çıkarılarak ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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