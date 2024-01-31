Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi

Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçağı tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

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