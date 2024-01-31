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        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi

        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:49
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        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ele geçirildi
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        Osmaniye'de 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Adreste 593 bin 700 makaron ve 487 kilogram kaçağı tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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