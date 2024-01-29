Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Yılmaz, görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Depremde verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Kardeşliğiniz, dostluğunuz çok kıymetli. Aramızdaki dostluk bağının daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum." dedi.
Matis de bu yıl, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nı kutladıklarını söyledi.
Osmaniye ile güzel bağ kurduklarını dile getiren Matis, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.
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