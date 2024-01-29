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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret

        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:25 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:39
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis'ten Osmaniye Valisi Yılmaz'a ziyaret
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        Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        Yılmaz, görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Depremde verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyoruz. Kardeşliğiniz, dostluğunuz çok kıymetli. Aramızdaki dostluk bağının daha da güçlenerek devam etmesini diliyorum." dedi.

        Matis de bu yıl, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nı kutladıklarını söyledi.

        Osmaniye ile güzel bağ kurduklarını dile getiren Matis, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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