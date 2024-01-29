Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Taylandlı gelin ve Türk damat, Osmaniye'de evlendi

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Bülent Yalım, Taylandlı Miss Areerat ile dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taylandlı gelin ve Türk damat, Osmaniye'de evlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Bülent Yalım, Taylandlı Miss Areerat ile dünyaevine girdi.

        Evlenmeye karar veren Bülent Yalım (55) ve Miss Areerat (42) için Kadirli Belediyesinin nikah salonunda tören düzenlendi.

        Nikahı kıyan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çifte mutluluk diledi.

        Yalım, törenin ardından gazetecilere, akraba ziyareti için 1 yıl önce Türkiye'ye gelen Areerat ile birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

        Nişanlılıktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Yalım, "Birbirimizi sevdik, değer verdik. Ailesiyle görüştükten sonra Türkiye'ye geldi ve nikah işlemleri başlattık." dedi.

        Taylandlı gelin de çok mutlu olduğunu anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yitirdiği komşularının isimle...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde yitirdiği komşularının isimle...
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Osmaniye'de evde çıkan yangın söndürüldü
        Otomobilden 1'i bagajda, 6 kaçak göçmen çıktı
        Otomobilden 1'i bagajda, 6 kaçak göçmen çıktı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybeden...