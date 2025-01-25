Galatasaray - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

STAT: RAMS Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer

Trendyol Süper Lig' namağlup lideri Galatasaray, 21. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

Ligde geride kalan 20 haftada 19 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, topladığı 51 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Konyaspor ise 19 müsabakada 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan yeşil-beyazlı ekip, 21 puanla haftaya 13. sırada girdi.

İki takım arasında ligin 2. haftasında Konya'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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SON 25 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 25 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı. İyi sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 17, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 25 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 17 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

SON 2 MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, yaptığı son 2 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Kiev karşısında da 3-1 öne geçmesine rağmen galip gelemedi. Galatasaray, müsabakayı kazanarak iki maçlık galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.

SON 11 RESMİ MAÇINDA GOL YEDİ

Galatasaray, yaptığı son 11 resmi müsabakada kalesini gole kapatamadı. Son olarak Trendyol Süper Lig'in 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK müsabakasında gol yemeyen sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 11 resmi maçta da rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.

Bu sezon 30 resmi maça çıkan Galatasaray, 26 müsabakada kalesinde gol görerek kötü bir istatistiğe imza attı. Galatasaray, sadece Süper Lig'deki 4 müsabakada rakiplerinin fileleri havalandırmasına izin vermezken UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda gol yedi.