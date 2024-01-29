Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 22-28 Ocak'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 96 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca uygulamalarda, çalıntı 2 otomobil, 1 motosiklet, ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 39,54 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu, 10 çeyrek ile 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük ve 5 bin 200 lira ele geçirildi.