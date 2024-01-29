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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 20:55 Güncelleme: 29.01.2024 - 21:04
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 22-28 Ocak'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 96 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ayrıca uygulamalarda, çalıntı 2 otomobil, 1 motosiklet, ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 39,54 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu, 10 çeyrek ile 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük ve 5 bin 200 lira ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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