Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 23 şüpheli tutuklandı
Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
Osmaniye'de polisin asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 96 şüpheliden 23'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 22-28 Ocak'ta düzenlenen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 96 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 23'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca uygulamalarda, çalıntı 2 otomobil, 1 motosiklet, ruhsatsız 8 tabanca, 5 av tüfeği, 39,54 gram uyuşturucu, 18 cep telefonu, 10 çeyrek ile 3 tam altın, 3 bilezik, 2 yüzük ve 5 bin 200 lira ele geçirildi.
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