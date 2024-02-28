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        Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:48 Güncelleme: 28.02.2024 - 09:48
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        Osmaniye'de iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de kovalamaca sonucu durdurulan iki araçta 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

        Osmaniye ve Batman il emniyet müdürlükleri ekiplerinin ortak çalışması sonucu kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı.

        Ekipler, plakalarını belirlediği iki otomobili Osmaniye'de durdurmak istedi.

        Sürücülerin, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

        Kovalamaca sonucu durdurulan iki otomobilde, toplam 61 kilo 950 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Araçların sürücüleri ile otomobildeki 1 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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