Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü

Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile ekip sevk edildi.

Kızyusuflu köyü Ören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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