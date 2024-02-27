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        Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:27 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:36
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        Osmaniye'de orman yangınında 5 dekarlık alan zarar gördü
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kızyusuflu köyü Ören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ile ekip sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında 5 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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