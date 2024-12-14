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        Osmaniye'de bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:36
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        Osmaniye'de bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bacağını çapa makinesine kaptıran kişi yaralandı.

        Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde çalışan Saim Serin'in bacağı, çapa makinesine sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla bacağı makineden kurtarılan Serin, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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