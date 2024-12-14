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        Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi

        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:10 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:16
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        Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi
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        Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

        Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Osmaniye Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşların katıldığı konser sonunda koro üyelerine çiçek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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