Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi
Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.
Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.
Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Osmaniye Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, kamu kurum temsilcileri ile vatandaşların katıldığı konser sonunda koro üyelerine çiçek verdi.
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