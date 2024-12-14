Antakya Medeniyetler Korosu, Osmaniye'de konser verdi

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Osmaniye Valiliği ev sahipliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.