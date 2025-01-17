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        Osmaniye'de kurtarma tatbikatı yapıldı

        Osmaniye'de kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:05 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:05
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        Osmaniye'de kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Osmaniye'de kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) koordinesinde Yusuf Çenet Bulvarı'nda düzenlenen tatbikatta, ilk olarak kanalizasyon bacasında çalışırken bilincini kaybeden bir işçinin kurtarılması simüle edildi.

        Olay yerine sevk edilen ekipler, öncelikle baca üzerine tripot sistemi kurdu. Sisteme bağlı iple aşağıya indirilen itfaiye eri, mahsur kalan işçiyi kurtardı. Kurtarılan işçi, ambulansla hastaneye sevk edildi.

        İkinci olayda ise bir işçinin altyapı çalışması sırasında göçük altında kalması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Kürek yardımıyla işçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçiyi sedyeye bağlayarak ambulansa nakletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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