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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 10:22 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:28
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        Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada, 2'si kurusıkı 5 tabanca, 2 av tüfeği, 145 tüfek fişeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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