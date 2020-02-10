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"Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı Osmaniye’de ortaya çıkan gizemli hayırsever 3 ...

İHA

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde bakkallara mahallelinin borcunu ödeyen gizemli hayırsever, Osmaniye'de bir bakkala mahallelinin 3 bin 500 liralık borcunu ödeyip bakkala da "Beni çok bekletmediniz üstü kalsın" diyerek bin euro ödeyip bahşiş verdi.

"Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı Osmaniye’de ortaya çıkan gizemli hayırsever 3 bin 500 liralık bakkal borcuna “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” deyip bin euro ödedi Borcu ödenen bir mahalleli ise “İki gündür şükür namazı kılıp dua ediyoruz” şeklinde konuştu

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde bakkallara mahallelinin borcunu ödeyen gizemli hayırsever, Osmaniye’de bir bakkala mahallelinin 3 bin 500 liralık borcunu ödeyip bakkala da “Beni çok bekletmediniz üstü kalsın” diyerek bin euro ödeyip bahşiş verdi.
'Robin Hood' olarak adlandırılan gizemli hayırsever Osmaniye’de ortaya çıktı. Merkez 7 Ocak Mahallesi'nde Osman Dal’a ait bakkala lüks bir otomobil ile gelen iki kişi bakkaldan içeri girip mahallelinin bakkala olan borçlarını ödemek istediklerini söyledi. Borç defterindeki mahallelinin borcunu toplayan bakkal dükkanı sahibi Osman Dal alacağının 3 bin 500 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine gizemli hayırsever cebinden bin euro (6 bin 500 TL) çıkarıp bakkala vererek, “Bizi çok bekletmediniz üstü kalsın” deyip geldikleri araca binerek bakkaldan uzaklaştı.
Mahalleliden alacaklarını tahsil eden bakkal Osman Dal üzerinde “Dal marketten duyuru. Değerli müşterilerimiz. Değerli müşterilerimiz. Veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 07.02.2020 tarihinde ödenmiştir. Hayırsevere teşekkür ederiz” yazısını iş yerinin camına astı. Borçları tahsil eden Osman Dal, “İki kişi geldi veresiye defterini almak istiyoruz dediler. Durumu iyi olmayanların borcunu ödemek istiyoruz dediler. Ben de borç defterinden borçları toplamaya başladım. Sonra da işimiz acele bakkala borç yazdıranın durumu iyi değildir zaten dediler. 3 bin 500 lira alacağımız çıktı. Bin euro verip üstünü de diğer ihtiyaç sahiplerine verirsiniz dediler. Bizde koli yaptık onlara verdik” şeklinde konuştu.
O esnada bakkalda olan Osman Dal’ın eşi Sevdi Dal ise, “İçeri girip veresiye defterini sorunca ben direk olarak siz o musunuz dedim. Kendisi de bana o kim diye sordu. İstanbul’da bu şekilde hayır yapan kişi dedim. Yok hayır biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz şeklinde cevap verdi. Mahallelinin borcunu ödeyip gittiler” şeklinde konuştu.
Bakkala borcu olan ve borcunun ödendiğini öğrenen Muzaffer Kurgun isimli vatandaş ise “Bu vatandaşımız kimse Allah kabul etsin. O kadar güzel bir zamanda oldu ki inanın çok mutluyuz. Ailecek namazımızı kıldık şükrümüzü ettik, ailecek dua ettik. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.

OSMANİYE

10 Şubat 2020 Pazartesi

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