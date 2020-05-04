Osmaniye’de deprem fırtınası Son 24 saatte 20, son 1 ayda 150’ye yakın sarsıntı kaydedilen Sumbas ilçesinde halk panikledi Gafarlı Köyü Muhtarı Arif Çoban, depremlerin birinde Mehmetli Barajında suyun 2-3 metre yukarı doğru kalktığının görüldüğünü söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniye’de deprem fırtınası Son 24 saatte 20, son 1 ayda 150’ye yakın sarsıntı kaydedilen Sumbas ilçesinde halk panikledi Gafarlı Köyü Muhtarı Arif Çoban, depremlerin birinde Mehmetli Barajında suyun 2-3 metre yukarı doğru kalktığının görüldüğünü söyledi

İHA

Osmaniye’de deprem fırtınası Son 24 saatte 20, son 1 ayda 150’ye yakın sarsıntı kaydedilen Sumbas ilçesinde halk panikledi Gafarlı Köyü Muhtarı Arif Çoban, depremlerin birinde Mehmetli Barajında suyun 2-3 metre yukarı doğru kalktığının görüldüğünü söyledi

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde son bir günde 20, son 1 ayda ise 150’ye yakın deprem oldu. Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü merkezli son 1 ayda en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 150’ye yakın deprem halkta korku ve paniğe neden oldu.
Sumbas ilçesi merkezli 3 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden sabaha kadar en büyüğü 2.8 büyüklüğünde olan 20’ye yakın deprem kaydedildi. Yaşanan doğa olayının deprem fırtınası olabileceğini belirten Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu ise depremlerin halkta korku ve panik oluşturduğunu ancak şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı yaşanmadığını söyledi.
Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, “İlçemizde son 1 ayda 150’ye yakın deprem oldu. En büyüğü 4.1 büyüklüğünde. Deprem dolayısıyla halkımızın üzerinde bir tedirginlik var. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu konuda bir araştırma yapılmasını istiyoruz. Çevre köylerimizde ve Sumbas merkezde kaydedilmiş herhangi bir zarar ziyanımız bulunmamaktadır” dedi.
Depremin merkez üssü ilçeye bağlı Gafarlı Köyü Muhtarı Arif Çoban ise meydana gelen depremlerin köyde bulunan Mehmetli Baraj gölünden kaynaklı olabileceğini belirterek, depremlerin birinde barajın bir bölümünde suyun 23 metre yukarı doğru kalktığının görüldüğünü söyledi. Çoban, “Gafarlı köyünde 150’ye yakın deprem oldu. Hafif hissediyoruz. Ancak herkes bizi arıyor. Bir zarar ziyan olup olmadığını soruyorlar. Halk alıştı sanırım. Biz köylüler olarak çok fazla hissetmiyoruz, barajın aşağı tarafında kalan yerler daha çok hissediyor. Barajın yanından geçen bir köylü tanık olmuş, barajın suyu 2 metre fışkırarak havaya kalkmış, yani depremin gazı barajdan çıkıyor” şeklinde konuştu.
Son aylarda 150’ye yakın deprem olan Sumbas ilçesi Gafarlı Köyü sakinleri ise yaşanan bu doğa olayından dolayı tedirgin olduklarını belirtiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da hareketlenme bekliyoruz” Korona virüs yüzünden sektörde ciddi daralma yaşandığını belirten Ayaz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ayaz, vergi ödemelerinde kolaylık beklediklerini dile getirdi
YEREL HABERLER Hakan Ayaz:”İnşaat ve otomotivde Temmuz’da ...
Korona tedbirinde kapatılan berber dükkanına kuşlar yuva yaptı Berber Fatih Karslıoğlu, yavrular uçuncaya kadar yuvaya dokunmayacağını söyledi
YEREL HABERLER Korona tedbirinde kapatılan berber dükkanına kuşlar ...
İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve nakdi destek
YEREL HABERLER İş adamı Hakan Ayaz’dan korona mağdurlarına ayni ve ...
Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile öldürdü
YEREL HABERLER Lise öğrencisi, tartıştığı babasını av tüfeği ile ...
Osmaniye'de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü
YEREL HABERLER Osmaniye'de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X