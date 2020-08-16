Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü barınma kamplarını ziyaret etti

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Osmaniye'de Cevdetiye Geçici Barınma Merkezi ve Düziçi GGM’nde incelemelerde bulundu.
Osmaniye ili Cevdetiye beldesinde bulunan Geçici Barınma Merkezindeki çalışmaları yerinde inceleyen Savaş Ünlü, barınma merkezindeki kalan Suriyeli aileleri ziyaret etti. Buradan Düziçi ilçesinde bulunan GGM’ de incelemelerde bulunan Savaş Ünlü, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.