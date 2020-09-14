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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Emin Ahlatçı: “Altın sektöründe hedefimiz dünyada ilk 10”

İHA

Ahmet Emin Ahlatçı: “Altın sektöründe hedefimiz dünyada ilk 10”

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatçı, firma olarak en büyük yatırımları olan altın sektöründe hedeflerinin dünya çapında ilk 10 arasına girmek olduğunu açıkladı.
İHA Muhabirine açıklamada bulunan Ahmet Emin Ahlatçı, holding olarak bugüne kadar en büyük yatırımlarını altın sektörüne yaptıklarını ve gecen yıl 1,3 milyar dolar ile Türkiye’de sektörün ihracat lideri olduklarını kaydettti. Altın sektöründe dünyada ilk 10 firma arasında girme hedefine ulaşmak için çalıştıklarını ve tüm teknolojik ve arge yatırımlarımızı buna göre planladıklarının altını çizen Ahlatçı, “Bu alanda yakın zamanda satın almalar ve şirket evlilikleri olabilir” dedi.
Pandemi sürecinin ihracat faaliyetleri olumsuz etkilediğini belirten Ahlatcı, “Tüm Dünyayı etkisi altına almış olan Covid19 virüsü, kısmen iç pazarımızı ve MartNisanMayısHaziran aylarında ciddi anlamda ihracatımızı etkiledi. Fakat normalleşme sürecinin başlamasından itibaren kargo uçaklarının tekrar uçuşlarına başlamasından sonra ihracat yolumuz yeniden canlanmaya başladı. Ağustos sonu itibari ile üç yüz milyon doları geçmiş bulunuyoruz. Geçen yıl 1,3 milyar dolar olan ihracat hedefimiz bu yıl 750 milyon dolar gerçekleşmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Altın en fazla talep gören yatırım aracı
Türk milletinin geçmişten bugün altına yatırım yaptığına dikkat çeken Ahlatcı, son dönemde halkın yatırım bilincinin daha da arttığını ifade etti. Ahlatcı, “Türk halkı son senelerde para ve emtia ile alsat yapmayı iyi öğrendi ve özellikle Anadolu da halkın ek geliri genelde altın ve toprak yatırımından geliyor. Tabi ki altın geçen sene bugun ile dün arasında kazancı yüzde altmış olduğu için genci yetişkini herkesin ilgi odağı oldu ve en fazla talep gören yatırım aracı oldu. Altına yatırımın ve ilginin devam edeceğini çok net bir şekilde görebiliyoruz” öngörüsünde bulundu.

Kağıt para kul yapısı, altın Allah vergisi
Pandemi sürecinde kağıt paranın değersizleşip altının geçer akçe haline geleceği yönündeki görüşlerle ilgili de konuşan Ahmet Emin Ahlatcı, sözlerini şöyle tamamladı; “Altın geçmişten bugüne en geçerli akçe olmuştur. Kâğıt paraların hepsi kul yapısı ama altını bilim adamları bir araya gelse dahi yapamıyor ve doğada çıktığı kadar kullanıma alabilirsiniz. Yani Allah vergisi bir metal ve çok kıymetli tüm Dünya halkı için. Altına ilginin devam edeceğini düşünüyorum ve tabi ki gelişen dünya da ödeme aracı olarak en büyük rakibi dijital paralar olacaktır.”

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