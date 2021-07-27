Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan

AA

Vali Yılmaz, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Atatürk Caddesi'ndeki denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Denetim sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yılmaz, Kovid-19 ile ilgili denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Osmaniye'de son günlerde pozitif vakalarda bir artış gözlemlendiğini ifade eden Yılmaz, "Bu yükselişi durdurmak, eski kötü günleri bir daha yaşamamak için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Mutlaka maskemizi takmalıyız, sosyal mesafemizi korumalıyız ve hijyen kurallarına dikkat etmeliyiz. Allah korusun o yoğunluk yaşadığımız zamanları bir daha yaşamayalım. Bu virüsten kurtulmanın yolunun, tedbirlere hassasiyetle uymak ve mutlaka aşı yaptırmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Hepimizin sağlığı için vatandaşlardan aşılarını yaptırmalarını ısrarla istiyoruz. İnşallah Osmaniye olarak iki hafta önceki iyi durumumuza geri dönelim." diye konuştu.​​​​​​​