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Endenozya ziyareti sırasında yaşadıklarını ise ömrü boyunca unutamayacağını dile getiren Orhan Gazi Çalık, "Burada hastalandım. Bir öğrenci bütün parasını harcayarak bana 10 gün boyunca baktı. Bu anları hiç unutamam. Burada insanlık gördüm. Bana yardım eden öğrenci arkadaşla hala görüşüyorum. Burada şunu öğrendim, önemli olan, insan olmak öncelikle" diye konuştu.