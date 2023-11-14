Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadın kıyafetleri

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Sadberk Hanım Müzesi Koleksiyonu’nun yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, İnönü Vakfı, Mutlu İlmen, Ayfer Neyzi, Ömer M. Koç ve Yapı Kredi Bankası koleksiyonlarından da eserler yer alıyor. “Cumhuriyet’in hanımefendisi” Mevhibe İnönü’ye ait kıyâfetler de Özden Toker’in ve İnönü Vakfı yönetim kurulu üyelerinin verdiği destekle sergide bulunuyor.

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Ayfer Neyzi’nin muhafaza ettiği, Leyla Saz ve ailesine ait kıyâfet koleksiyonunu da müzeye bağışlandı. Ayrıca Leyla Saz’ın armonyumu sergiye ödünç verildi.