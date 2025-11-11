Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi 2026: YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?

        ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için meraklı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye yerleşmekten kamu kurumlarında kariyer planlamaya kadar geniş bir aday kitlesini ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS ve YDS sınavlarının tarihleri henüz netleşmedi. Sınav hazırlıklarını programlı bir şekilde sürdüren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerinin yer alacağı resmi takvimin yayınlanmasını gözlüyor. İşte ayrıntılar...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:47
        Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendiren merkezi sınavlar için geri sayım başladı. YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı, sınavlara hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav takvimini önden görmek isteyenler, planlamalarını netleştirebilmek için ÖSYM’den gelecek resmi 2026 takvimi duyurusunu bekliyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU MU?

        2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

        3

        2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

        4

        ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.

