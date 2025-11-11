Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendiren merkezi sınavlar için geri sayım başladı. YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı, sınavlara hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav takvimini önden görmek isteyenler, planlamalarını netleştirebilmek için ÖSYM’den gelecek resmi 2026 takvimi duyurusunu bekliyor. İşte güncel bilgiler...