Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM sınav takvimi 2026: YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri belli oldu mu?

        ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi

        ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için meraklı bekleyiş sürüyor. Üniversiteye yerleşmekten kamu kurumlarında kariyer planlamaya kadar geniş bir aday kitlesini ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS ve YDS sınavlarının tarihleri henüz netleşmedi. Sınav hazırlıklarını programlı bir şekilde sürdüren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerinin yer alacağı resmi takvimin yayınlanmasını gözlüyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 22:47 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendiren merkezi sınavlar için geri sayım başladı. YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı, sınavlara hazırlanan adayların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Sınav takvimini önden görmek isteyenler, planlamalarını netleştirebilmek için ÖSYM’den gelecek resmi 2026 takvimi duyurusunu bekliyor. İşte güncel bilgiler...

        2

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU MU?

        2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

        3

        2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

        4

        ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kağıthane'de bir binada patlama
        Kahreden tesadüf
        Kahreden tesadüf
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?