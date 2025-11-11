ÖSYM sınav takvimi açıklandı! İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için meraklı bekleyiş sona erdi. ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı. Üniversiteye yerleşmekten kamu kurumlarında kariyer planlamaya kadar geniş bir aday kitlesini ilgilendiren YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS ve YDS sınavlarının tarihleri netleşti. Sınav hazırlıklarını programlı bir şekilde sürdüren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerinin yer aldığı resmi takvimi incelemek için aramam motorlarına yöneldi. İşte ayrıntılar...
Milyonlarca adayın eğitim ve kariyer hedeflerini şekillendiren merkezi sınavlar için geri sayım başladı. ÖSYM 2026 yılı sınav takvimi açıklandı. Böylece sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alan ‘’YKS, MSÜ, KPSS, ALES, DGS ve YDS ne zaman yapılacak?’’ sorusu yanıt buldu. 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin takvime, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek. İşte detaylar…
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 BELLİ OLDU
2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi paylaşıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yaptığı açıklamada, "Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.