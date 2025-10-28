Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 YKS, MSÜ, DGS, ALES, YDS, KPSS Lisans - Önlisans sınavları ne zaman?

        ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Sınav maratonuna hazırlanan milyonlarca adayın gözü ÖSYM'de. YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ve MSÜ gibi yılın en önemli sınavlarının tarihleri için geri sayım sürerken, 2026 sınav takviminin açıklanacağı tarih büyük merak konusu haline geldi. Adaylar, başvuru ve sınav süreçlerini planlayabilmek için ÖSYM'nin duyurusunu heyecanla bekliyor. İşte güncel bilgiler...

        Giriş: 28.10.2025 - 22:23 Güncelleme: 28.10.2025 - 22:23
        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi kritik sınavların tarihleri belli olurken, milyonlarca aday yeni takvimle birlikte hazırlık planlarını şekillendirmeye başladı. Eğitim ve kariyer yolculuğunda önemli bir dönemece giren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerine odaklandı. İşte merak edilenler...

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 yılına ait ÖSYM sınav takvimi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz sene ÖSYM sınav takvimi, 13 Kasım 2024'te açıklanmıştı. Bu yıl da benzer olarak kasım ayının ikinci haftası içerisinde ÖSYM sınav takviminin paylaşılması bekleniyor.

        2026 MSÜ, DGS, YKS, KPSS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS, ALES, MSÜ, YDS, KPSS ve DGS gibi sınavların başvuru, sınav günü ve sonuç açıklama tarihleri 2026 ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor.

        ÖSYM sınav takvimi 2026 ile ilgili resmi açıklama geldiğinde, tüm detaylar osym.gov.tr adresinde yayınlanacak ve haberimize eklenecektir.

