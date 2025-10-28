Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılı sınav takvimini duyurdu. YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi kritik sınavların tarihleri belli olurken, milyonlarca aday yeni takvimle birlikte hazırlık planlarını şekillendirmeye başladı. Eğitim ve kariyer yolculuğunda önemli bir dönemece giren adaylar, başvuru ve sınav tarihlerine odaklandı. İşte merak edilenler...