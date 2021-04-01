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Otizm nedir? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir? İşte Otizm belirtileri

Son yıllarda televizyon ekranlarında otizmli karakterlerin görünür olması Otizm Spektrum Bozukluğu konusunda araştırmaları arttırdı. Dünya Otizm Farkındalık Günü öncesinde en çok araştırılan şeylerden biri de Otizm belirtileri oldu. Peki Otizm nedir? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir? İşte Otizm belirtileri

Otizm nedir? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir? İşte Otizm belirtileri

Günün en çok konuşulan konularından biri olan Otizm Spektrum Bozukluğu araştırılıyor. Otizm farkındalık çalışmalarının sosyal medyada çok geniş bir yer kaplaması otizm ile ilgili araştırmaların gündeme gelmesine neden oldu. Otizm nedir? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü önemi nedir? İşte Otizm belirtileri

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu metinde otizm spektrum bozukluğu için kullanım kolaylığı nedeniyle zaman zaman otizm terimi kullanılmıştır.

OTİZM NEDENLERİ NEDİR?

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.


OTİZM BELİRTİLERİ

Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
Parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa,
Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,
Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmayabilmektedir.

2 NİSAN OTİZM FARKINDALIK GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

2 Nisan günü, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak ve otizmli bireylerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilmiştir.

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