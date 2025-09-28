Otizmli çocuğa vurdu, yere düşürdü!

Sakarya'da, Zekeriya K.’nin (56) markette ekmek almak için sıraya giren otizmli çocuğun göğsüne eliyle vurup yere düşürdüğü anlar güvenli kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre gözaltına alınan Zekeriya K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün Adapazarı ilçesinde bir markette meydana geldi. Otizmli olduğu öğrenilen yaşı küçük bir çocuk, marketten ekmek aldıktan sonra kasaya yöneldi. Bu sırada Zekeriya K., eliyle çocuğun göğsüne vurdu. Çocuk aldığı darbe ile yere düşerken, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zekeriya K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ‘Kasten yaralama’ suçundan mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.