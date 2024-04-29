Otomobil dereye yuvarlardı! Can kayıpları var!

Erzurum'da kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Narman ilçesine bağlı Gökdağ Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Koç’un (65) kullandığı otomobil, 2 bin 415 rakımlı Kireçli Geçidi’nde, 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı.

DHA'da yer alan habere göre kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

TÜNEL İSTEDİLER

Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından Kireçli Geçidi'ne tünel yapılmasıyla ilgili mesajlar paylaşıldı. Mesajlarda, “Narman Kireçli Geçidi daha kaç can alması lazım ki tünel yapılsın. Bu akşam saatlerinde yaşanan kaza sonucu 3 vatandaşımız hayata veda etti. Yapılacak olan tünelin maliyeti canlarımızdan önemli değil. Artık birileri sesimizi duysun” denildi.