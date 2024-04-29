Otomobil dereye yuvarlardı! Can kayıpları var!
Erzurum'un Narman ilçesi Kireçli Geçidi'nde, otomobilin dereye düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Kazada ölen Yusuf Koç'un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart'ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi
Erzurum'da kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Narman ilçesine bağlı Gökdağ Mahallesi’nin muhtarı Yusuf Koç’un (65) kullandığı otomobil, 2 bin 415 rakımlı Kireçli Geçidi’nde, 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı.
KAZAYI GÖRENLER İHBARDA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sürücü Yusuf Koç, araçta bulunan Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
POLİSLİKTEN EMEKLİ OLMUŞ
Kazada ölen Yusuf Koç’un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart’ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi.
TÜNEL İSTEDİLER
Kaza sonrası sosyal medya hesaplarından Kireçli Geçidi'ne tünel yapılmasıyla ilgili mesajlar paylaşıldı. Mesajlarda, “Narman Kireçli Geçidi daha kaç can alması lazım ki tünel yapılsın. Bu akşam saatlerinde yaşanan kaza sonucu 3 vatandaşımız hayata veda etti. Yapılacak olan tünelin maliyeti canlarımızdan önemli değil. Artık birileri sesimizi duysun” denildi.