Otomobilde tartıştığı arkadaşını vurdu

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesinde, Barış K., otomobilde tartıştığı arkadaşı Mesut K.'yı silahla ağır yaraladı.

Olay, Çamlık Mahallesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. arkadaşı Barış K. ile 34 KH 2124 plakalı otomobiliyle yolda giderken, ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki arkadaşın arasında çıkan tartışmada Barış K., Mesut K.'yı silahla vurarak yaraladı.

Mesut K. arkadaşlarını arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen arkadaşları Mesut K. çevredeki yakın özel hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Mesut K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve çevresinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde sürücü koltuğunda 3 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. Barış K. ise gözaltına alındı.