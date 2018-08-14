O sürücüye 3 ayrı suçtan ceza kesildi

Olay önceki gün merkeze bağlı Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanmıştı. Otomobilin üstüne oturan Süleyman Çiçekçi direksiyonu ayaklarıyla kontrol ederek caddede araç kullanmış ve bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alınmıştı. Çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeyen Çiçekçi yaklaşık 2 kilometre bu şekilde yoluna devam etmişti.

Zafer Samancı'nın haberine göre dehşete düşüren görüntülerin sosyal medyada yayınlanması ve izlenme rekorları kırması üzerine Konya polisi harekete geçti. Kısa sürede plaka üzerinden önce araç sahibi ardından görüntülerdeki sürücü tespit edildi.



Ekipler, aracın Mevlüt Ç'ye ait olduğunu ve oğlu Süleyman Ç'nin kullandığını tespit etti.

Sürücüye , "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" , "saygısızca araç kullanmak" ve "seyir halindeyken emniyet kemeri takmamak" suçlarından 324 lira ceza yazıldı.

Araç sahibi Mevlüt Ç'ye ise "araç dışına yolcu bindirmek" suçundan bin 834 lira ceza kesildi.

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