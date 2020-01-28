Otomobilin çarptığı 3 at öldü

Büyükçekmece'de otomobilin çarpması sonucu 3 at öldü, sürücü yara almadı.Alınan bilgiye göre, Kumburgaz D-100 karayolunda İstanbul istikametinde seyreden F.M. yönetimindeki 34 EH 9625 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yoldan çıkarak, yol kenarındaki atlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle atlar olay yerinde öldü.Otomobilin ön camından içeri giren at, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.Kazada sürücü yara almadı.
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