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        Haberler Gündem Güncel Otomobilin çarptığı anne öldü, doçent kızı yaralandı | Son dakika haberleri

        Otomobilin çarptığı anne öldü, doçent kızı yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Şule İrkin hayatını kaybetti, yanındaki 41 yaşındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:45 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:45
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        Anne ile doçent kızını ölüm ayırdı
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        Çanakkale'nin Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında S.D'nin kullandığı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin'e çarptı.

        Anne-kız kazada ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şule İrkin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Latife Ceyda İrkin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Çanakkale
        #trafik kazası
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