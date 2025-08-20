Otoparkta silahlı kavga!
Olay, Samsun'da meydana geldi. Samsun'da 72 yaşındaki otopark görevlisi tartıştığı müşterisini tabancayla vurdu. Adam karnından yaralansa da üzerine atlayıp silahı almayı başardı. O anlar kameralara yansıdı. Otoparkçının daha önce cinayet suçundan 8 yıl hapis yattığı ortaya çıktı.
Giriş: 20.08.2025 - 19:52 Güncelleme: 20.08.2025 - 19:52
