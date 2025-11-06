Oval Ofis'te fenalaşıp bayıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları için basın mensupları ve yetkililer Oval Ofis'te bir araya gelirken, bir katılımcının fenalaşıp baygınlık geçirdiği görüldü.
Giriş: 06.11.2025 - 22:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 22:23
ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları, gelişen durum nedeniyle kısa bir süre ertelenirken, baygınlık geçiren kişinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Donald Trump'ın ekibinde yer alan Mehmet Öz'ün baygınlık kişiye müdahale ettiği görüldü.
