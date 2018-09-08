Oxford United - Coventry City karşılaşma önü

Oxford United ve Coventry City, 09 Eylül 2018 Pazar günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. Oxford United 4 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Coventry City 5 puanda ve 19. sırada. Oxford United son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Coventry City son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 492 kodlu maçı oynayanlar; Oxford United galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Coventry City galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Oxford United son haftadaki Coventry City müsabasında 2-0 kazandı.

Coventry City ise Oxford United karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Oxford United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Oxford United, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Coventry City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Coventry City, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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