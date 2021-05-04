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Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ve pazar beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nisan ayına satışlarının beklentilerinin biraz altında kaldığını dile getiren Mersin, satışların tam kapanma sürecinden bir miktar etkilendiğini söyledi. Nisan ayının 61 bin 488 satışla kapandığını anımsatan Mersin, "Bu da geçen seneye göre yüzde 132.4'lük büyüme demek. Tabii ki geçen senenin Nisan ayı ile kıyaslamak çok doğru bir kıyas olmaz. Geçen seneki Nisan ayı salgını tam yaşadığımız, ciddi anlamda kapanmanın olduğu bir aydı, belirsizliklerin olduğu bir aydı. Dolayısıyla son 5 ve 10 yılla kıyasladığımızda bu adetler normal adetlerdir" ifadelerini kullandı.

İlk dört aylık dönem ele alındığında ise yüzde 72.4'lük bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Mersin, "Artışın sebepleri arasında öncelikle ertelenen talepler var. Bu talepler 2021 yılının ilk 3 ve 4 ayında arttı. Bunun yanı sıra distribütör ve üretici firmalar çeşitli kampanyalarla bunu desteklediler. Bunun kadar en önemlisi bence piyasanın ekonomiye karşı bir güven tazelemesi vardı kasımdan sonra. Dolayısıyla böyle bir yıla girmiştik. Bu da ilk 3 ve 4 ayın satışlarına yansıdı. Yani ekonomiye olan güven, ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla bu iyileşme sağlandı" dedi.

Mersin, Mayıs ayına da sarkan kapanmanın satış adetlerini ciddi olarak etkileyeceğini belirterek, "Bugünden Mayıs ayının nasıl kapatacağı konusunu kestirmek çok zor ama yanlış telaffuz etmemekle beraber geçen seneki Mayıs rakamlarını 30-35 binleri yakalarız diye düşünüyorum. Ama bunu şu an söylemek biraz falcılık olur" diye konuştu. Yıl sonu pazar tahminini de paylaşan Mersin, pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağını ön gördüklerini bildirdi.

'SERVİSLERE İZİN KONUSUNDA NET CEVAP ALAMADIK'

Bayilerin kapanma sürecinde açık olmadığını hatırlatan OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, "Her bayi teşkilatı kendine göre önlemler alarak devam edecek bu süreçte. Ben 20 günün bayi, teşkilatımızı çok üzeceğini düşünmüyorum, önümüzdeki günlerin de yaz ayı mevsimi olduğunu düşünürsek bu kapanmadaki kayıplarımızı telafi edebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Turgay Mersin, kapanma sürecinde servislerin kısıtlı çalışan sayısıyla açık kalması yönünde talepte bulunduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını ifade ederek, "Servislerimizi açık tutma anlamında bir ricada bulunmuştuk İçişleri Bakanlığımıza ama öyle bir cevap gelmedi. Genel anlamda izin yok. Belki servislere önümüzdeki dönemde eksik kadroyla yüzde 50 yüzde 25 kadroyla çalışma izni verilirse vatandaşlarımız mağdur olmaz. Şu an çok sayıda insan var çalışan, hareket halinde olan. Böyle bir ricada bulunduk hem OYDER, hem OSD hem de ODD olarak ama şu ana kadar net bir cevap alamadık" açıklamasında bulundu.