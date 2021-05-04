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HaberlerOtomobil
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Türkiye otomotiv pazarı Nisan'da yüzde 132 büyüdü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),Türkiye otomotiv pazarının Ocak-Nisan dönemindeki performansını açıkladı. Buna göre, yılın ilk dört ayında toplam pazar yüzde 72.4 artarak 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti. (ODD) verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında ise yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adet oldu. Bu büyüme rakamına rağmen Nisan ayındaki pazar büyüklüğü 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 azaldı.

Türkiye otomotiv pazarı Nisan'da yüzde 132 büyüdü
HABERTURK.COM

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.4 artarak 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları, 2021 yılı Ocak- Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 68.7 oranında artarak 204.839 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 88.1 artarak 55 bin 309 adede
ulaştı.

2021 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise 2020 yılı Nisan ayına göre yüzde 132.4 artarak 61 bin 488 adet oldu.

Nisan ayında otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121.6 artarak 48 bin 375 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 183.1 oranında artarak 13 bin 113 adet seviyesinde gerçekleşti.

ODD'den yapılan açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan ayında büyüme gösterse de, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 azaldı.

EN YÜKSEK PAY VERGİ ORANI DÜŞÜKLERDE

ODD verilerine göre, otomobil pazarı segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 85.7’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturduğu görülüyor. C segmenti otomobiller 113 bin 499 adetle yüzde 55.4 pay alırken, B segmenti otomobiller ise 60 bin 725 adetle yüzde 29.6 pay aldı.

Bu dönemde benzinli otomobil satışları 131 bin 463 adetle yüzde 64.2 pay, dizel otomobil satışları 48 bin 417 adetle yüzde 23.6 pay, hibrit otomobil satışları 15 bin 101 adetle yüzde 7.4 pay, otogazlı otomobil satışları 9 bin 414 adetle yüzde 4.6 pay aldı. Ayrıca, 444 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

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