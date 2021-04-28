Kapanmada araç satışları nasıl olacak? 0:00 / 0:00

Türkiye koronavirüs salgını önlemleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan itibaren tam kapanmaya giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre, tam kapanma 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'te son bulacak.

Yaklaşık 3 haftalık dönemde İçişleri Bakanlığı genelgesine göre izinli olanlar sokağa çıkabilecek. Bu durum birçok sektörü olduğu gibi, otomotiv sektörünü de etkileyecek.

Bu kapsamda, yoğun mesai yürüten sektör yetkilileri satışların olumsuz etkilenmemesi ve bayi teşkilatlarının tam kapanma süresince faaliyetlerini sürdürebilmesi için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

'SHOWROOMLARI AÇMADAN ARAÇ SATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, otomobil satışlarının tam kapanma döneminde de devam edebilmesi için ilgili bakanlıklarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Mersin, "Hafta sonu kapatmalarında olduğu gibi, tam kapanma döneminde de bayiler telefonlarla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor. Bu kişilere yönelik özel izin görüşmesi yapıyoruz. Showroomları açmadan satışları devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi.

Tam kapanma döneminde showroom çalışanlarının işe gidemeyeceğini vurgulayan Mersin, servislerin açık kalması gerektiğini bildirdi.

Mersin, "Tam kapanma döneminde izinli kesimler ve araçlar hareket halinde olacağı için servis hizmeti gerekli. Bu dönemde TSE 12047 Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip yetkili servislerin tam kapanmadan muaf tutulması yönünde ilgili bakanlıklara görüş belirttik. Kazalı araçların onarımı da bu dönemde ayrıca önemli. Hareket halinde olan araçlara yönelik servis hizmetini tam kapanma döneminde bir kamu hizmeti olarak görüyoruz" görüşünü paylaştı.

Araç satışlarının 20 gün için düşebileceğini ama yaz aylarında yeniden ivmeleneceğini de kaydeden Mersin, tam kapanma kararının otomobil satışlarını dibe vurdurmayacağı görüşünü paylaştı.

'OTO SERVİSLER TÜM SEKTÖRLER İÇİN KRİTİK'

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) de, tam kapanma kararının oto servisler üzerinde yaratacağı etkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, özel oto servislerinin ortak probleminin servislerde tamirat ve onarım için bekleyen hasarlı araçlar olduğuna dikkat çekildi.

Binlerce aracın, pandemi etkisiyle aksayan yedek parça tedarik zinciri sebebiyle onarım sırası beklediğinin altını çizen TOSEF Başkanı Ünal Ünaldı, "Oto servisleri, hasarlı araçların onarımı ve sonrasında belirli tarihlerde teslimi için anlaşmalı sigorta şirketlerine ve araç sahiplerine taahhüt veriyor. Tam kapanmanın başlayacağı 29 Nisan Perşembe gününe kadar binlerce hasarlı aracın tamir ve onarım işlemlerinin gerçekleşmesi mümkün olmayacağından, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına, oto servislerinin muafiyet kapsamına alınmasını talep ediyoruz" dedi.

Ünaldı, oto servislerin üretim ve tedarik zinciriyle acil durumlar için büyük öneme sahip olduğunu da ifade ederek, "Her sektörde kullanılan ağır vasıtalar, kargo araçları, ambulanslar, itfaiyeler, çalışan kesimin ihtiyaç duyduğu toplu taşıma araçları, sağlık çalışanı araçları herhangi bir kaza ya da olası arıza durumunda oto servislerinin müdahalesine ihtiyaç duyuyor. Tıpkı teknik servisler ve lastik tamircileri gibi, oto servislerine de nöbetçi olarak acil durumlara müdahale edebilme imkanı tanınması ve dışarıdan acil durumlar dışında araç kabul etmeden taahhüt edilen araçların tamiratı için çalışma izni verilmesi, tüm mağduriyet ve aksaklıkların önüne geçecektir" ifadesini kullandı.

'KAPANMADAN SONRA TALEP ARTAR'

Tam kapanmanın sıfır araç satışlarında olduğu gibi ikinci el araç piyasasında birtakım etkilerinin olması bekleniyor. Bu kapsamda görüşlerine başvurduğumuz Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, kapanmadan sonraki dönemde talep artışı yaşanacağını bildirdi.

Ayyıldız, "Ramazan Bayramı’ndan sonra tamamlanacak olan tam kapanma döneminin ardından, bir anlamda zorunlu olarak ötelenen talebin yeniden oluşmasını öngörüyoruz" dedi.

İkinci el otomobil piyasasında son bir ayda hem talepte toparlanma hem de bunun bir yansıması olarak fiyat artışları gözlemlediklerini de aktaran Ayyıldız, "Bu dönemde fiyat artışları yüzde 5’i geçti. Ayrıca, sıfır araç fiyatlarındaki artışların etkisiyle de ikinci el araç fiyatlarında da yukarı yönlü bir hareket olacağını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, ikinci el araç ticaretinde büyük zorunlu olan ekspertiz hizmetleri hakkında da görüş bildiren Ayyıldız, "Noterlerde nöbetçilik esasına dayalı çalışmaya geçilmesi planlanıyor. İkinci el piyasasındaki ticaretin sınırlı da olsa devam etmesi adına profesyonel ekspertiz firmalarının da izin kapsamına alınması değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.