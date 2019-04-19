19 Nisan Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna Kazan ipucu sorusu Instagram'dan, "Rise of Kingdoms: Last Crusade oyunu hangi yıl piyasaya sürülmüştür?" şeklinde yayınlandı. 19 Nisan 21.30 Oyna Kazan editör kıyağı da geldi.

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

19 Nisan Oyna Kazan ipucu cevabı:

21.30 Oyna Kazan editör kıyağı: 21.30: 3,5 inçlik floppy disketlerinin kapasitesi en az kaç kilobayttır?

CEVAP: 3,5 inç Tek yönlü 720 KB (DD)

3,5 inç Çift yönlü 1,44 MB (HD)

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU: RİSE OF KİNGSDOMS: LAST CRUSADE

Savaşlar önceden hesaplanmaz; haritada gerçek zamanlı olarak gerçekleşir. İsteyenin istediği zaman bir savaşa katılabilmesi veya savaştan ayrılabilmesi gerçek RTS (Gerçek Zamanlı Strateji) oynanabilirliğine olanak tanır. Hemen arka bahçenizde bir müttefike saldırılmakta olduğunu mu görüyorsunuz? Arkadaşınıza yardım etmek için bazı kıtaları gönderin veya saldıran tarafın şehrine sürpriz bir karşı saldırı başlatın.

Tüm oyun içi eylemler, oyuncuların ve NPC karakterlerinin yer aldığı çok geniş tek bir haritada gerçekleşir. Tekil üsler veya ayrı savaş ekranları yoktur. Mobil ortamda daha önce hiç görülmemiş “sonsuz yakınlaştırma” özelliği, dünya görünümü ve bağımsız şehirler veya barbar ileri karakolları arasında serbestçe geçiş yapmanızı sağlar. Harita özellikleri, nehirler ve sıradağlar gibi doğal engelleri ve komşu bölgelere girmek için el geçirilmesi gereken stratejik geçitleri içerir.

11 tarihî medeniyetten (daha fazlası gelecek!) birini seçin ve yalnız bir klandan muhteşem bir güce uzanan yolda medeniyetinize öncülük edin. Her bir medeniyet kendi mimarisine, benzersiz birimlere ve özel avantajlara sahiptir.