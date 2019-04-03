Oyna Kazan ipucu sorusu bu akşam Instagram hesabından "Mantı kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir?" sorusu yöneltildi. Yarışmanın öncesinde ise Editör Kıyağı olarak "Cezaevinde girdiği açlık grevinin 66. gününde yaşamını yitiren Bobby Sands, hangi ülkenin bağımsızlığı için mücadele ediyordu?" diye soruldu. Oyna Kazan yarışması, her gün saat 13:00 ve 21:30’da online olarak, yarışmacıların indirdiği uygulama üzerinden oynanıyor. "Kuruş değil, binlerce lira" sloganıyla yola çıkan Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. 20 bin lira ödüllü yarışmalarda ise son 2 bin kişi kaldığı andan itibaren para kazanılmaya başlanıyor. 3 Nisan saat 21.30 yarışması için Oyna Kazan ipucu sorusu ve cevabı haberimizde.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU - 3 NİSAN

Afiyet olsun kopyası geldi! Mantı kelimesi dilimize hangi dilden geçmiştir acaba?

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI: Mantı'nın bilinen kökeni Moğolcadır ve oradaki anlamı "bohça biçiminde hamur parçalarıyla yapılan yemek" demektir. Ancak tam olarak kökeni Moğolca da değildir. Çince mán tóu yani "barbar kellesi" olduğu düşünülmektedir.

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI - 21.30

Cezaevinde girdiği açlık grevinin 66. gününde yaşamını yitiren Bobby Sands, hangi ülkenin bağımsızlığı için mücadele ediyordu?

Cevap: İRLANDA

BOBBY SANDS KİMDİR?

Robert Gerard Sands (9 Mart 1954; Belfast, İrlanda - 5 Mayıs 1981; Long Kesh Hapishanesi, İrlanda),Kuzey İrlandalı siyasetçi.

Genç yaşta tanıştığı Cumhuriyetçi düşünceyi takiben Geçici İrlanda Cumhuriyet Ordusu'na katıldı. 1972 yılında tutuklanarak cezaevine girdi ve kısa ömrünün büyük bir bölümünü cezaevinde geçirdi. 1981 yılında siyasi tutsakların statülerinin iyileştirilmesi için başlattığı açlık grevi sırasında dışarıdaki örgütlü çabayla Parlamento'ya seçildi, fakat öncülük ettiği 1981 İrlanda açlık grevi'nin 66. gününde yaşama veda etti. Dünya mücadele tarihinin en genç ve en sevilen figürlerinden olan Sands'den geriye, şiirleri, şarkı sözleri ve günlükleri kaldı. Günlüğündeki son cümle, 'Tiocfaidh ár lá (Bizim de günümüz gelecek) idi. Cezaevinde yazdığı şiirler "Hapishane Şiirleri" adıyla yayımlandı.