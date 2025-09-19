Oyuncu Brad Everett Young, hayatını kaybetti

Oyuncu ve fotoğrafçı Brad Everett Young, Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ters yönde giden bir otomobilin, Young'ın otomobiline çarptığı öğrenildi. Oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Brad Young'ın sözcüsü Paul Christensen; "Onun her iki sanat dalına da bu sanatlarla uğraşan insanlara olan tutkusu da benzersizdi" dedi. 46 yaşında hayata veda eden Brad Everett Young, oyunculuktan sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. Young, pek çok ünlü dergide çalışmış ve kırmızı halıda meslektaşlarını fotoğraflamıştı.

Brad Everett Young; 'Charlie'nin Melekleri', 'Jurassic Park' ve 'Terminatör' gibi yapımlarda da rol almıştı.