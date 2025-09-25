Matthew McConaughey, yatak odası mobilyalarında yaptığı küçük değişikliklerin Camila Alves ile evliliği için iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yeni röportajında, daha iyi bir evlilik için 'kral boy' yataklarda uyuyan çiftlerin yataklarını küçültmeyi düşünmeleri gerektiğini söyledi.

McConaughey, bir arkadaşının evini ziyaret ettiğinde, arkadaşının tüm çocuklarının devasa bir çift kişilik yatağa doluştuğunu anlattı. “Eşi bir tarafta, kocası diğer tarafta yatıyor ve aralarında da üç çocukları var. Bu çok güzel bir duygu ama çocuklar büyüyor ve artık yatağa sığamıyorlar” diyen McConaughey, eşi Camilla Alves'le yatakta çok yakın olmak istediğini saklamadı.

REKLAM

"Bir sabah uyanıyorum. Karşıya bakıyorum ve Camilla bir futbol sahası kadar uzakta" diyen oyuncu, "Gece yatmaya gidiyorum, karıma sarılmak istiyorum… Ve karım ta nerelerde!” diyen oyuncu, bu durum üzerine uyku alanlarını küçültmeye karar verdiklerini söyledi. McConaughey, "Bu yüzden omuz omuza olduğumuz bir kraliçe yatak aldık. Size söylüyorum, evliliğiniz için bu iyi" dedi.