Sosyal ağ Facebook, bu yılın şubat ayında, uygulama ve hizmet ailesi aracılığıyla topluluklarını oluşturan liderlere destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Topluluk Liderleri Programı’na katılmaya hak kazananları açıkladı.

Dünya genelinde 6 binden fazla başvuru arasından seçilen 100’den fazla grup lideri arasına Türkiye’den Bisikletli Kadın İnisiyatifi grubu yöneticilerinden Zeynep Arapoğlu ve İhtiyaç Haritası’nın kurucularından oyuncu Mert Fırat da yer aldı.

Facebook Topluluk Liderleri Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Hindistan, Brezilya, Kenya, ABD ve Fransa’dan başvuru yapan beş topluluk lideri, İhtisas Ödülü’nün sahibi oldu.

İhtisas ödülü kazanan beş katılımcının her birine topluluk girişimlerini finanse edebilmeleri adına 1 milyon dolara kadar ödül verilecek. Verilecek toplam ödül miktarı, her bir katılımcının program eğitimlerinin bir parçası olarak oluşturacağı ve sunacağı son bütçe teklifine göre belirlenecek.

TÜRKİYE’DEN İKİ KİŞİ SEÇİLDİ

Aralarında Zeynep Arapoğlu ve Mert Fırat’ın bulunduğu 100'den fazla katılımcı ise dünyanın dört bir yanından gelen ve her biri farklı bir bakış açısına sahip topluluk liderlerinden oluşuyor. Programa katılmaya hak kazanan topluluk liderlerinden her biri, topluluklarını bir adım öteye taşımak için kullanabilecekleri 50 bin dolara varan ödülün sahibi olacak.

Türkiye’den programa seçilen topluluk liderleri şunlar:

- Zeynep Arapoğlu / Bisikletli Kadın İnisiyatifi

Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kuran yedi kadından biri olan Zeynep Arapoğlu, Facebook Topluluk Liderleri Programı'na katılmaya hak kazandı. Türkiye’deki bisiklet topluluğunun çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu dile getiren Arapoğlu, ülkede bisiklete binen kadınlarla ilgili farkındalığı artırarak, onların sesi olarak ve deneyimlerini paylaşarak kadınların kendi tercihlerini yapabilmelerini sağlayabilmeyi ve bisiklete binen kadınların sayısını artırmayı amaçlıyor.

- Mert Fırat / İhtiyaç Haritası

İhtiyaç sahibi insanlarla o ihtiyacı karşılamak isteyen kişi ve kurumları buluşturan etkileşimli yardım platformu İhtiyaç Haritası’nın kurucularından Mert Fırat, programa Türkiye'den katılmaya hak kazanan topluluk liderlerinden bir diğeri.

İhtiyaç Haritası’nın belirli kaynaklara sahip insanlar ile o kaynaklara ihtiyaç duyanlar arasında bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Fırat, topluluğun sosyal dayanışmaya ve toplumsal eşitliğe hizmet ettiğine inanıyor. İhtiyaç Haritası, iki yılda 15 milyon dolar değerinde 550 bin ihtiyacı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

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