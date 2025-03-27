Ozan Koçer'den yeni şarkı

'Sönmüyor Ateşimiz' şarkısıyla büyük bir çıkış yapan Ozan Koçer, yeni single çalışması 'Mecalim'i çıkardı.

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'Ben Yokum', 'Boşuna Boşuna', 'Eski Sevgilim', 'Yaktım Gemileri', 'Yansın Dünya', 'Arkadaş' ve 'Zalimsin' gibi şarkıları olan Ozan Koçer’in yeni teklisi 'Mecalim'in söz ve bestesi kendisine ait. Şarkının hikayesi ile uyumlu klibinin yönetmen koltuğunda ise yine Ozan Koçer’in kendisi yer alıyor.