Özcan Deniz'den Mahsun Kırmızıgül'ün 'Bergen' eleştirisine yanıt

"İzlediğimiz bir hikaye, konser değil!" 0:00 / 0:00

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Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mal olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşındı. Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı filme, önceki gün Mahsun Kırmızıgül'den eleştiri gelmişti.

"O ANDA SİNEMADAN ÇIKIYORUM"

Kırmızıgül, "Bir şarkıcının hayatını oynayabilirsiniz ama onun şarkıcılarını onun gibi asla söylemezsiniz. Milyonlarca insanı, sesleri ile etkileyen şarkıcıların kendi biyografi filmlerinde kendi sesleri yok. Biyografi filminde oyuncu kendi sesi ile şarkı söylediği anda sinemadan çıkıyorum." demişti.

"TARTIŞILACAK BİR YANI YOK"

Mahsun Kırmızıgül ayrıca, "Bunun tartışılacak bir yanı yok. Neşet Ertaş, Zeki Müren, Esengül gibi sanatçıların şarkılarını, hangi oyuncu arkadaşlar seslendirebilir. Ben sevdiğim sanatçıyı izlemeye giderken, ona hayat veren oyuncunun amatörce söylediği şarkıları duymak zorunda değilim." diyerek yeni bir tartışma yaratmıştı.

"YEŞİLÇAM DÖNEMİ KAPANDI"

Kırmızıgül'ün bu eleştirisine ise ilk cevap meslektaşı Özcan Deniz'den geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün düşüncelerine katılmadığını ifade eden Deniz, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bildiğim kadarıyla sadece 'Farinelli' filminde sanatçının sesi, teknoloji yardımıyla oluşturulmuştu. Onun dışında tüm biyografik filmlerde oyuncular full performans sergilediler. Yabancılarla aramızdaki fark; oyuncuyu role hazırlarken aynı özeni stüdyoda göstermemek. Ama yine de izlediğimiz bir hikaye, konser değil. Beklenilen; hikayenin doğru aktarılması. Oyuncunun kendisi 'Bergen' ya da 'Müslüm' değilse, onları bir oyuncu canlandırıyorsa olması gereken sesin de oyuncuya ait olmasıdır. Yeşilçam dönemi kapandı. Artık oyuncuyu başkasının seslendirmesi bile ayıp. Farah, zor bir işin altından başarıyla kalkmış, tebrikler.

2018 YILINDA BARIŞMIŞLARDI

Öte yandan 10 yılı aşkın bir süredir küs olan Özcan Deniz ile Mahsun Kırmızıgül, 2018'de barışmıştı. Deniz'in babası Sadık Deniz'in vefatından sonra sık sık görüşmeye başlayan ikili, aralarındaki buzları eritmişti.