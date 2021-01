FEYZA AKTAN: HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATTIM

Feyza Aktan, Semerci'nin açıklamalarının ardından şunları söyledi:

Oğlumun sağlık durumu ve gelişimi son derece iyi. Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip, gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarabilirler. Günlerdir anneliğimle ilgili atılan bu iftiraları hazmetmesi güç. Şu an bunu açıklamak zorunda kalmam daha da güç. Tüm iftiralarla ilgili hukuki süreçleri başlattım. Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakla mükelleftirler.