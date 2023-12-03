Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı, aile ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu

Olay, 28 Kasım’da Küçükçekmece İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte okuyan 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı.

"OKUL MÜDÜRÜ 'KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ' DEDİ AMA İZLETMEDİLER"

Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Çocuğumuz ayın 28'inde 16.00 civarında sınıfta koşarken düşüyor, burnunu sandalyeye vuruyor ve burnu kırılıyor. Fakat okul tarafından biz saat 17.30'da arınıyoruz. Biz çocuğumuzu alıp hastaneye götürüyoruz. Acil ameliyata alınıyor ertesi gün. Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk diğer ailelerle birlikte karakola giderek dilekçe verdik. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. Okul müdürü 'kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.