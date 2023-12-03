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        Haberler Gündem 3. Sayfa Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı, aile ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu

        Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı, aile ihmal iddiasıyla şikayetçi oldu

        Küçükçekmece'de faaliyet gösteren özel kreşte eğitim alan bir kız çocuğunun burnu, sandalyeye çarpması sonucu kırıldı. Aile kreş yetkililerinden şikayetçi olurken, durumdan haberdar olan diğer aileler de çocuklara psikolojik şiddet uygulandığı iddiasıyla karakola gitti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 14:22 Güncelleme: 03.12.2023 - 14:22
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        Özel kreşte 4 yaşındaki çocuğun burnu kırıldı!
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        Olay, 28 Kasım’da Küçükçekmece İnönü Mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte okuyan 4 yaşındaki kız çocuğunun burnu, İngilizce sınıfında sandalyeye çarpması sonucu kırıldı.

        İddiaya göre, okul yetkililerin 1.5 saat sonra haber verdiği aile, gelip kızlarını hastaneye götürdü.

        Hastanede tedavi altına alınan kız, 29 Kasım'da 4 saatlik ameliyatın ardından aynı gün akşam saatlerinde taburcu edildi.

        'DUVARA BAKMA CEZASI, BAŞKA ODADA VEYA YEMEKHANEDE YALNIZ KALMA CEZALARI' İDDİASI

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        Kreşte bulunan diğer çocukların ailelerinin haberdar olmasıyla veliler kreşte toplandı. Veliler, İngilizce sınıfında çocukların psikolojik şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Derste başarısız olan öğrencilere öğretmenler tarafından duvara bakma cezası, yemekhane veya başka odada yalnız kalma gibi cezaların verildiği iddia edildi.

        VELİLER KARAKOLA GİDİP TOPLU OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDU

        İddialar üzerine okulda toplanan veliler, aynı akşam karakola giderek toplu olarak şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, okul yetkililerinin ifadesini aldı.

        "OKUL MÜDÜRÜ 'KAMERA KAYDINI İZLETİRİZ' DEDİ AMA İZLETMEDİLER"

        Yaşananları anlatan baba Burak Gülten, "Çocuğumuz ayın 28'inde 16.00 civarında sınıfta koşarken düşüyor, burnunu sandalyeye vuruyor ve burnu kırılıyor. Fakat okul tarafından biz saat 17.30'da arınıyoruz. Biz çocuğumuzu alıp hastaneye götürüyoruz. Acil ameliyata alınıyor ertesi gün. Okul hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Psikolojik şiddet uygulandığına dair söylemler var aileler tarafından. Şikayetçi olduk diğer ailelerle birlikte karakola giderek dilekçe verdik. Biz olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmek için video kaydını izlemek istedik. Okul müdürü 'kamera kaydını izletiriz' dedi ama izletmediler. Olayın nasıl olduğunu dahi bilmiyoruz. Kızım şu anda evde, biraz ağrıları var. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

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