Özel ve İmamoğlu, Paris'te plaj voleybolu izledi

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Paris Olimpiyatlarını birlikte takip ediyor A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek olmak üzere Paris'te bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Oyunları'nda plaj voleybolu müsabakalarını da birlikte izledi.

Habertürk Giriş: 06.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 06.08.2024 - 21:44 facebook

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