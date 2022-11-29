Özge Gürel, 'Sipahi'de terörle mücadele komiseri 0:00 / 0:00

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SHOW TV’de ekrana gelecek olan, yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık’ın yer aldığı, yılın iddialı yapımı 'Sipahi', izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Dizinin başrol oyuncularından Özge Gürel, ekranlara Terörle Mücadele Komiseri 'Canan Doğan' karakteriyle geri dönüyor.

YAKIN DÖVÜŞ, SİLAH VE ATIŞ EĞİTİMİ ALDI!

Özge Gürel, başarılı bir polis olan, bugüne kadar içinde olduğu tüm operasyonları başarıyla sonuçlanan, hayatını mesleğine ve vatanının güvenliğine adayan 'Canan Doğan' rolüyle çok konuşulacak. İlk kez bir polis karakterine hayat veren oyuncu, rolüne aylar öncesinden büyük bir titizlikle hazırlanmaya başladı. Güzel oyuncu ön hazırlık dönemini yoğun bir programla yakın dövüş, silah ve atış eğitimi alarak geçirdi.

Dizinin konusuna gelince; Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi'nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Sipahi', çok yakında SHOW TV’de!