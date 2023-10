3 Şurada Paylaş!









Babasının acısıyla sarsılan Özge Özpirinçci, duygusal bir mesaj paylaştı.

"Hoşçakal babişko. Merak edip de göremediğin heryerdesin artık... Seni çok seviyorum" diyen ünlü oyuncu yaşadığı zorlu günleri ve acı tesadüfü anlattı.



Özpirinçci şunları söyledi: 2022 yazında başladı ilk semptomları... Uzun süre kamufle etti, başka rahatsızlıklarla karıştırdı. Hatta emin olup fıtık ameliyatı bile oldu. Oysa bana bahsettiği her semptom tek bir şeyi işaret ediyordu. 2016 yılında 'Acı Tatlı Ekşi' filminde oynadığım 'Duygu' karakteri için ön hazırlık çalışmaları yaparken tanıştığım farklı seviyelerdeki ALS hastası olan insanlar ve senaryolarda yer alan, sayfalarca konuştuğum ve hastalığın nasıl başladığını ve ilerleyeceğini anlattığım sahne aklıma geldi. Teşhis koymak için yapılan tetkikler ve tahliller yaşadığı şehir olan Bodrum'da yeterli olmayınca İstanbul'a gitmesi gerektiği söylendi. Bir hafta boyunca hastanede kaldı ve o süreçte de teşhis konamadı. Her ne kadar doktorlarına "ALS değil mi bu?" diye sorsam da net bir cevap alamadım. Daha sonra Halil Hoca ile yollarımız kesişti. Sevgili aile dostlarımız Şebnem Abla ve Veysel Ağabey sayesinde. Babam tabi hemen pazarlıklara girişti; "İstanbul'da yaşamam, şunu yapamam, bunu yapamam." Durumun ne kadar ciddi olduğunun henüz farkında değildi. Ya da belki farkındaydı ama yine her zamanki gibi bir mucize yaratacaktı. Babam yaşarken yeryüzüne bile sığmayıp olan vaktinin çoğunu farklı ülkelerde, denizin derinliklerinde geçirmeyi seven bir insan olduğu için onu yatağa bağlı bir şekilde ben bile hayal edemiyordum. Hastalık hepimizin düşündüğünden daha hızlı ilerledi. Bir taraftan yurt dışında araştırmaları süren ilaçlarla ilgili haberleri takip ederken bir taraftan da "Ben bu şekilde çok yaşamak istemiyorum." diyordu kararlılıkla. Yaz sonuna doğru cerrahi müdahalelerin gerekliliğinden İstanbul'a geldi. Ameliyatlarını oldu. Hastane süreci her ne kadar sancılı geçse de yanında Kazım hemşire vardı ve onu çok sevdi.